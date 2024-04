Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 2-2 ottenuto a San Siro contro l'Inter : "Avevo diverse problematiche, con Oristanio che evave tonsillite e febbre. Ieri avevo anche Gaetano con la febbre, stamattina aveva un grosso raffreddore, ma contro una macchina come l'Inter dovevo mettere una squadra con corsa e voglia di lottare. Mina si allena con il contagocce, Dossena era diffidato: facendoli giocare tutti e due rischiavo di non averli contro la Juventus. Ho messo Jankto, ma vedevo che nei primi 20 minuti ci attaccavano molto su quel lato e non riuscivano a proteggere Augello e Obert, così ho preferito mettere un play e dividere il campo in 3 e non in 2".

"Penso alla partita con la Juventus, non dobbiamo pensare che la nave sia in porto. Stiamo facendo bene, ero fiducioso nei miei giocatori, per quello mi ero dimesso: non perchè non credevo in loro, ma perchè volevo farli reagire. Da lì la squadra si è compattata, e adesso le situazioni che prima erano negative riusciamo a girarle in positivo. Sono contento della prova dei ragazzi, contro una squadra che sta vincendo il campionato. Non era semplice dopo la bella prova con l'Atalanta, non avevo paura che fossimo andati via di testa. La squadra è compatta, un altro punticino: ora testa subito alla Juventus".