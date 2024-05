Le parole del tecnico del Cagliari: "Se mi ha stupito la vittoria del Sassuolo con l'Inter? No. L'Inter non ha potuto fare la sua partita"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio interno contro il Lecce, Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato così del successo di ieri sera del Sassuolo contro l'Inter: "Se mi ha stupito la vittoria con l'Inter? No. L'Inter non ha potuto fare la sua partita per via della stanchezza. Ci sta".