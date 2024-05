"E poi un tempo a Lautaro l’astinenza pesava decisamente di più. Di fronte a un obiettivo più grande della gloria personale, la testa del capitano non si è minimamente riempita di cattivi pensieri. Anzi, l’argentino ha continuato a trascinare tutta la compagnia, pur non mettendola dentro come avrebbe voluto. Anche in questo nuovo atteggiamento da leader maturo si vede la crescita del Toro, che ha ancora tre gare per raggiungere una nuova vetta personale. L’anno scorso considerando tutte le competizioni arrivò a 28 centri totali, adesso è fermo “solo” a 26. A inizio marzo si pensava che sarebbe arrivato senza neanche sudare almeno a 40, adesso ci si potrebbe accontentare di molto meno. Ancor di più perché con la Lazio sarà lui ad alzare la coppa dello scudetto verso il cielo stellato", riporta Gazzetta.