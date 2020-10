Ranocchia: “Ottimo lavoro di tutti in fase difensiva. I complimenti di Conte? Mi faccio…”

Andrea Ranocchia ha commentato la vittoria a Genova: “Era veramente fondamentale la vittoria. Ci aspetta una sfilza di partite importanti, l’entusiasmo era importate. Era importante vincere e non prendere gol. Oggi siamo stati molto equilibrati, molto aggressivi anche quando perdevamo la palla. Tutta la squadra ha fatto un ottimo lavoro in fase difensiva. Importante era portare a casa i tre punti. Giochiamo sempre ogni tre giorni. Domani recuperiamo e poi prepariamo la partita di Champions perché dobbiamo andare a vincere a Kiev. Il mio ruolo non è facile? Nessun ruolo è facile, cerchiamo di preparare al meglio le partite. Ogni giocatore sa cosa deve fare in campo, ho sempre cercato di farmi trovare pronto. Come sempre negli ultimi anni. L’ho dimostrato, credo, anche oggi. Fanno piacere i complimenti di Conte: è una gratificazione del lavoro. La cosa importante è continuare a lavorare. Gli obiettivi da raggiungere sono tanti e difficili. Da domani si deve pensare alla prossima partita. Inutile cullarsi sulle prestazioni passate”.

(Inter TV)