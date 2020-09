Ranocchia in uscita, Genoa e Parma sul difensore. L’Inter blocca la partenza di Pirola

L’Inter continua a cercare di fare cassa cedendo gli esuberi per poi avere maggiore disponibilità sul mercato e cercare di seguire le richieste di Conte.

“Ceduto Godin (atteso oggi a Cagliari), resta in uscita Andrea Ranocchia: «Se rimango? Non lo so…», ha detto ieri il centrale. Da capire ora che offerte arriveranno (Genoa e Parma hanno chiesto informazioni), dalle quali – seppur indirettamente – dipenderà il futuro di Lorenzo Pirola: classe 2002, per ora la società ha bloccato la sua partenza mettendo in stand-by le proposte arrivate dalla B. Infine, da registrare un contatto con il Napoli per Matías Vecino: l’Inter (vedi Nainggolan) vuole raccogliere il massimo, gli azzurri – considerando i 30-40 giorni di stop dell’uruguaiano – non vorrebbero andare oltre il prestito con diritto di riscatto”, spiega La Gazzetta dello Sport.