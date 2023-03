Ranocchia: “Inter? La critica spesso si accanisce. Fiorentina ottima squadra”

L'ex difensore ha parlato così della partita in programma sabato a San Siro tra la formazione nerazzurra e i viola

Fabio Alampi

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha parlato del match in programma sabato contro la Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "È vero che ci sono delle assenze nell'Inter, ma è pur sempre una grande squadra, ha una grande rosa con giocatori molto forti. Ci saranno tante gare importanti adesso per loro, sono stato a trovarli in questi giorni, so che stanno preparando al meglio per questo filotto di partite. Anche la Fiorentina è un'ottima squadra, che sta facendo bene, mi aspetto una gran bella partita.

Brozovic? Ha avuto un po' di infortuni, ma è un giocatore di livello mondiale in quel ruolo. È pur sempre un calciatore importante. La rosa dell'Inter è importante, non è solo Brozovic, o Lautaro o chi giocherà sabato. Ha una panchina importante, poi è vero che la critica spesso si accanisce, ma l'Inter è comunque vicina al secondo posto, è ai quarti di Champions, in semifinale di Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa, quindi, altro che andare male".

"Biraghi è un amico. L'ho conosciuto da ragazzino prima e poi da calciatore già affermato quando è tornato. Biraghi è un giocatore importante, forse a Firenze siete troppo "criticoni". Ha personalità, carattere, è stato in varie piazze importanti, per il ruolo che fa è un giocatore importante. Si parla di carattere: lui è il capitano, e quando uno deve fare il capitano lo deve fare soprattutto nello spogliatoio, non tanto all'esterno.

Un anno, quando ero ad Arezzo, ero ormai della Fiorentina. Feci anche le visite mediche, ma poi ci furono delle incomprensioni tra presidenze e la cosa saltò. Italiano? Non lo conosco personalmente, ma per quello che si vede sul campo è un allenatore che trasmette la sua identità alle sue squadre. Si vede che Italiano è un bravissimo allenatore, come si vede anche dai risultati che sta ottenendo".