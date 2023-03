GdS – Inter, dalla difesa all’attacco: la probabile formazione anti-Fiorentina

La probabile formazione di casa Inter per la sfida di sabato contro la Fiorentina. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ha grossi dubbi Simone Inzaghi per la ripresa. In difesa pronti Darmian, Acerbi e Bastoni vista l’assenza di Skriniar. Da capire se tornerà a disposizione Dimarco, in ogni caso è difficile che giochi dal 1’.