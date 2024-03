Andrea Ranocchia, a Pressing, ha parlato del ruolo dell'allenatore nel calcio moderno. «Per me è l'80% l'allenatore e il 20% allenatore. Ho avuto la fortuna di giocare all'Inter dove però abbiamo cambiato tanti allenatori perché le cose non sono andate bene per tanti anni. Ho visto la differenza tra tanti allenatori bravi, pochi bravissimi e tanti che non davano niente anche se c'era talento nella squadra perché non sono riusciti a dare niente. La costruzione di una squadra vincente passa dal tempo e dal lavoro dell'allenatore che deve mixare giocatori d'esperienza e giovani».