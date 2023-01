Ranocchia: “Inter, per lo scudetto puoi ancora farcela. Lukaku? So quanto tempo ci vuole”

L'Inter può ancora credere nello scudetto, nonostante i 10 punti di ritardo dal Napoli capolista. Parola di Andrea Ranocchia

Marco Macca

L'Inter può ancora credere nello scudetto, nonostante i 10 punti di ritardo dal Napoli capolista. Parola di Andrea Ranocchia che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha detto:

Adesso i nerazzurri sono staccati di 10 punti dal Napoli. La corsa scudetto è compromessa? — “Il Napoli sta facendo un campionato a parte e ha perso la prima volta a gennaio. Non c‘è dubbio che sia favorito, ma la Juventus è venuta fuori e sarà lì fino alla fine. Le partite in calendario sono tante e, anche se l’Inter è indietro di 10 lunghezze, il divario non è incolmabile per Inzaghi che ha una rosa davvero forte”.

Cosa è mancato finora ai nerazzurri? — “I risultati negli scontri diretti: i primi quattro li hanno persi tutti e ora sono costretti a inseguire. In più, in una stagione decisamente particolare perché spezzata in due dal Mondiale, hanno avuto infortuni a giocatori chiave come Lukaku e Brozovic”.

Lukaku doveva essere il grande colpo di mercato, il valore aggiunto e invece... — “A Romelu auguro di ritrovare la forma migliore. È stato fermo tanto tempo e io, che sono alto come lui anche se un po’ meno grosso, so di quanto tempo c’è bisogno per tornare dopo un problema fisico. Le sue qualità non sono in discussione, ma ci vuole pazienza almeno un altro paio di settimane. Da agosto in poi non è mai stato bene e il ritmo partita lo ritrovi solo giocando”.