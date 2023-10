Ranocchia: “Inter, gruppo straordinario. Ora le avversarie sono intimorite. Inzaghi…”

«Ribadisco, la forza sta nel gruppo, nella consapevolezza: sono anni che l’Inter è tornata stabilmente ai vertici. Ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe. E in Europa ha fatto finale in Europa League e Champions. C’è uno zoccolo duro nello spogliatoio che fa la differenza: da Lautaro a Dimarco, da Barella a Bastoni e Calha. Pensiamo alla gara con la Roma, il dominio è stato impressionante. L’Inter gioca bene, ha una rosa profonda e di qualità. Oggi le avversarie sembrano intimorite quando la affrontano».

Una battuta sui singoli: Darmian impeccabile, Pavard subito protagonista.

«Matteo lo conosco da una vita, credo non abbia sbagliato una partita in carriera e pure da braccetto destro è fantastico. Pavard è arrivato in un contesto già ben rodato e questo ha facilitato il suo inserimento. Poi è un ex campione del mondo: un altro grande colpo dei dirigenti».