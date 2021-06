SM – Raspadori, l’Inter intensifica i contatti con il Sassuolo. Nainggolan prima cessione

Stando a quanto sostiene il tg di Italia 1 il club nerazzurro starebbe lavorando sulle cessioni ma anche sul giocatore neroverde

L'Inter sta lavorando sul mercato delle cessioni per alleggerire il bilancio da un forte passivo. Nainggolansarà la prima cessione, il giocatore resterà al Cagliari. Di Lautaro e Hakimiha detto tutto l'agente Camano: il marocchino sarà "forse, forse" il giocatore che lascerà il club nerazzurro in estate. Lautaro invece è una questione in evoluzione.