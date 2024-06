"Credo che per come stiamo analizzando la Spagna ci sono diverse cose su cui possiamo fargli male, hanno fatto un ottimo debutto e sono una grande squadra ma dobbiamo concentrarci su di noi. Abbiamo tutte le carte in regola per poterle fare male". Giacomo Raspadori nella conferenza stampa di Iserlohn in vista di Italia-Spagna agli Europei di calcio traccia la strada per poter fare risultato nel match di giovedì.