Non dimentichiamo che si tratta, per chi gioca la Super Champions, di due gare in più rispetto ad altre stagioni, non è poco. L’Inter ha ancora un minimo margine di vantaggio, ma il Napoli ha tutti i mezzi per stare attaccato alla vetta e rompere le scatole a tutti. McTominay è un calciatore completo, può giocare in vari ruoli, è una grandissima risorsa per il Napoli, non a caso Conte lo ha voluto fortemente. David Neres è un altro calciatore che determina, perché ha qualità per saltare l’uomo e aprire le difese più chiuse. Saprà Conte quando lanciarlo dal primo minuto, capirà quando sarà pronto per essere titolare”.