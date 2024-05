Intervistato da news.superscommesse, Massimo Rastelli ha commentato la grande cavalcata dell'Inter in campionato culminata con la seconda stella. "L'Inter come organico è la squadra più forte da quattro anni a questa parte e forse avrebbe dovuto vincere anche qualche scudetto in più. Arrivare dopo Conte non è stato facile per Inzaghi, un periodo di adattamento è stato necessario e fisiologico".