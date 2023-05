Ravanelli: “Dzeko è il calcio ma contro il City farei giocare Lukaku perché…”

Fabrizio Ravanelli esalta Dzeko ma preferirebbe vedere Romelu Lukaku in campo dal 1' contro il Manchester City

Intervenuto ai microfoni di Pressing, Fabrizio Ravanelli ha detto la sua sul ballottaggio tra Dzeko e Lukaku in vista della finale contro il Manchester City:

"Dzeko è il calcio, fa giocare bene le squadre ma è un giocatore che sa cucire il gioco, ha tecnica, fa gol importanti ma in questa partita, in questa finale, contro il City che è nettamente superiore a livello tecnico ma che può concedere qualcosa, Lukaku con la sua potenza fisica potrebbe creare delle difficoltà alla difesa del City come ha fatto contro l'Atalanta, lì è stato devastante"