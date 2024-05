Intervenuto ai microfoni di TvPlay, l'ex attaccante ha elogiato l'Inter per lo strepitoso cammino in campionato

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Ravanelli ha elogiato l'Inter per lo strepitoso cammino in campionato. "Il successo dell’Inter? Tante componenti hanno permesso ai nerazzurri di dominare questo campionato: società, allenatore, calciatori. Penso anche che la finale di Champions raggiunta l’anno scorso abbia contribuito a far crescere i nerazzurri".