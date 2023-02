Ravanelli: “Il Milan è più squadra dell’Inter. In certe situazioni i nerazzurri…”

"Mi sembra più in ripresa il Milan rispetto all'Inter. I nerazzurri non li vedo ancora così forte come lo erano in certe parti del campionato. Vedo una squadra che in certe situazioni va in difficoltà, subisce ancora troppi gol. È meno squadra del Milan. La squadra di Pioli ha passato un brutto periodo, ma credo abbia ritrovato quella compattezza".