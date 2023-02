Rinnovi, mercato: Inter, il Porto vale 20 mln. E ci sono altri 2 aspetti da considerare

Archiviata la vittoria contro l'Udinese, l'Inter è attesa dalla gara più importante della stagione. Mercoledì i nerazzurri affronteranno il Porto nell'andata degli ottavi di Champions League. La squadra di Inzaghi insegue un obiettivo, i quarti, che mancano dalla stagione 2010-11. Inoltre il passaggio del turno garantirebbe 20 milioni di euro, fondamentali per mercato e rinnovi. "C’è in gioco anche un pezzo di strategia sul mercato che verrà. E un margine di manovra maggiore per la costruzione dell’Inter di domani. L’eventuale passaggio ai quarti per la società nerazzurra vale circa 20 milioni di euro, tra i 10,6 garantiti dalla Uefa, i bonus degli sponsor e un incasso al botteghino che sarebbe forzatamente di alto livello. E sarebbero 20 milioni non “attesi”, fuori budget", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Ma ci sono anche altri due aspetti da considerare. Il margine di manovra maggiore per i dirigenti è quello relativo al mercato in entrata. Non significa, tanto per esser chiari, che l’Inter avrebbe risorse sufficienti per un investimento top in termini di cartellino. Ma di sicuro ci sarebbe più spazio per inseguire un calciatore di alto profilo che magari si muove in prestito, se non addirittura gratis, ma dallo stipendio elevato".