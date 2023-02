Inter-Porto, San Siro sold out: incasso tra i migliori di sempre. Prezzi? Il club ha…

Come sempre il popolo nerazzurro risponderà presente. A San Siro torna la Champions League e torna anche il sold out. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, contro il Porto, malgrado i numeri, non si andrà a ritoccare il record di incasso nerazzurro, che restano i 7,8 milioni ricavati per la sfida contro il Barcellona nel dicembre 2019. "Un incasso che è stato il record della storia del calcio italiano fino a poco meno di una settimana fa, spazzato via lo scorso martedì dai cugini milanista. Per Milan-Tottenham, infatti, si è raggiunta la nuova cifra record di 9 milioni. Un risultato straordinario, che però ha suscitato anche qualche malumore tra i tifosi rossoneri per il caro prezzi: un terzo anello, ad esempio, ha raggiunto i 99 euro nella vendita libera per i non abbonati alla fase a gironi".