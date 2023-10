Ravezzani: “Con uno come Lautaro risolvi i tuoi problemi. Ma se l’Inter vuole lo scudetto…”

"C'è una scena che racconta un po' tutto: a inizio partita Sanchez ha incredibilmente sparato alto un sinistro dal limite dell'area piccola. Pensate se al suo posto ci fosse stato Lautaro. Quando hai un attaccante che in 35' ti fa 4 gol, tutto il resto diventa filosofia. L'Inter è molto Lautaro-dipendente: manca un altro attaccante così affidabile. Thuram ha iniziato bene, ma non è quel Lukaku dell'anno dello scudetto. Se vuole arrivare a grandi traguardi, l'Inter ha bisogno che Thuram cresca ancora un po'".

