Fabio Ravezzani, direttore di TL, ha condiviso una riflessione sull’attaccante rossonero in relazione agli arbitri : “L’ascendente di Ibrahimovic sugli arbitri è evidente. Il Milan non ha più subìto certi torti che ne avevano caratterizzato le ultime stagioni da quando c’è lo svedese. Pare una sciocchezza, ma non lo è: il carisma del campione condiziona un po’ il direttore di gara a proprio favore”.