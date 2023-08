«Sicuramente sono cambiati tanti giocatori tra nuovi arrivi e partenze, abbiamo continuato il lavoro dell'anno scorso e questa vittoria ci serviva per iniziare bene e abbiamo fatto tutto per iniziare benissimo. Se c'è il rischio di accusare mancanza di esperienza dopo i tanti addii? Secondo me ci sono giocatori di caratteristiche differenti ma sono bravi. L'Inter li ha presi per questo e non ci sarà questo problema perché faremo di tutti per farli integrare bene e faremo di tutto per aiutarli». Henrikh Mkhitaryan ha parlato alla fine della partita col Monza.