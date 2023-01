Ravezzani: “Inter isterica. Barella? Scene da fuori di testa. Sudditanza psicologica arbitro”

"Credo che il vero problema sia un altro: questa squadra riesce a concentrarsi solo in certe partite, e quando non è concentrata è isterica. Barella e Calhanoglu hanno fatto delle cose con l'arbitro che, se fossero stati in qualsiasi altra squadra, sarebbe stati cacciati fuori all'istante. Barella ha fatto delle scene di uno che non ci sta bene con la testa. Quando si parla di sudditanza psicologica, bisogna avere l'onestà di dire che, sì, magari c'è in favore della Juventus contro l'Inter, come dicono gli interisti, ma poi c'è anche in favore dell'Inter contro l'Empoli. Se, dopo un anno e mezzo all'Inter, Inzaghi ci fa vedere una squadra così isterica, che mi ha ricordato la prima Inter non vincente di Mancini, vuol dire che ha sbagliato qualcosa".