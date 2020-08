Ravezzani: “Non c’è alcun dubbio sul fatto che la scelta della Juventus di cacciare Marotta…”

L’eliminazione della Juventus per mano del Lione agli ottavi di finale di Champions League crea ampio dibattito sulle scelte della dirigenza bianconera, che coinvolgono Sarri ma non solo. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, evidenzia come l’aver cacciato Marotta, attuale AD dell’Inter, non sia stata una mossa azzeccata:

“Nel calcio l’imponderabile spesso diventa determinante. Ma non c’è alcun dubbio sul fatto che la scelta di cacciare Marotta e Allegri sia stata finora sbagliata sotto ogni punto di vista. Giusto ritentare, ma non si può più continuare ad andar peggio dell’anno prima”.