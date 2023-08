Le parole del giornalista: "Chi pensava che Lukaku fosse importante per l’Inter non può negare che lo sarebbe anche per la Juve"

"Nella vita serve un briciolo di coerenza. Chi pensava che Lukaku fosse importante per l’Inter non può negare che lo sarebbe anche per la Juve, con troppi attaccanti di movimento e nessun centro-boa. Il vero problema è che col belga puoi programmare al massimo un anno". Questo il pensiero di Fabio Ravezzani, giornalista di TeleLombardia, in merito al futuro di Romelu Lukaku, in trattativa con la Juventus.