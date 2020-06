Ravezzani: “Conte non ha raggiunto gli obiettivi, ma non è bocciato. Si potevano evitare…”

Due punti buttati via “in modo sciocco”, per dirla alla Conte. L’Inter si fa raggiungere negli ultimi istante della gara di San Siro contro il Sassuolo e non va oltre il 3-3 contro la squadra di De Zerbi. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, non ha risparmiato stoccate a Conte e alla società:

“Che Conte non abbia raggiunto gli obiettivi preposti non deve essere una bocciatura per lui o per il progetto Inter. A gennaio scrissi che pretendere di vincere subito sarebbe stato un errore ed esponeva il club a grossi rischi. Si potevano evitare alcune operazioni superflue“.