Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha commentato così le ultime notizie in merito alle questioni societarie di casa Inter:

“Purtroppo pare che la situazione finanziaria dell’Inter dopo la due diligence risulti peggiore rispetto a ogni previsione. Questo obbligherà Suning a vendere in tempi brevi e soprattutto ad accettare offerte pesantemente al ribasso. Ma il futuro del club non è in discussione”.