"Il comunicato di Zhang è quello di una persona disperata, che terrorizza i tifosi ma che, al contempo, cerca di ingraziarseli (...). Io non credo che, come lui vuol far credere, l'addio di Zhang possa essere un incubo, per i tifosi dell'Inter. Anzi, potrebbe essere l'inizio di una gestione più virtuosa, di una presidenza per certi versi più degna, visto che lui non può tornare in Italia. Di certo è che, anche se con colpevole ritardo, Zhang ha ammesso di essere in un mare di guai, nel quale però non deve trascinare l'Inter con questa chiamata alle armi ai tifosi. Non è così che si fa, bisogna dire la verità".