Il Ministro per lo Sport e i Giovani ha risposto ad un'interrogazione della Camera sul tema e ha sottolineato come non ci sia differenza con la discriminazione territoriale

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 febbraio 2024 (modifica il 27 febbraio 2024 | 22:31)

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, ha risposto all'interrogazione della Camera sul tema razzismo. «Chi non comprende le regole del gioco deve uscire dallo stadio. Dopo il caso Maignan è stato costituito gruppo di lavoro che sta studiando la struttura del Daspo. Si sta valutando la tracciabilità nei documenti personali dei soggetti coinvolti. Daspo, poi, da associare anche a un recupero delle persone che incorrono in certi errori».