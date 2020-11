Real Madrid, Carvajal capitano “in pectore”: Zidane sorride. E quel feeling con Mariano…

Fra tante defezioni, Zinedine Zidane può tirare un sospiro di sollievo: Dani Carvajal, sceso in campo sabato nel pareggio per 1-1 contro il Villarreal, è da considerarsi pienamente recuperato, e sarà in campo domani sare contro l’Inter. Un rientro fondamentale per i blancos, considerate le tante assenze e l’importanza nello spogliatoio del terzino spagnolo, definito da AS capitano “in pectore” della squadra.

Senza dimenticare il particolare feeling con Mariano Diaz, chiamato a sostituire l’indisponibile Benzema: gli ultimi tre gol segnati dall’attaccante ispano-dominicano sono arrivati tutti su assit di Carvajal. Una connessione che in casa Real Madrid sperano possa ripetersi anche contro l’Inter.