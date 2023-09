Real Sociedad-Inter si disputerà mercoledì 20 settembre alle 21:00 esarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime prima del fischio d'inizio della sfida. Dopo il match gli approfondimenti e le interviste.