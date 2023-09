Rebrov (ct Ucraina): “Italia grande squadra, ma vogliamo regalare una gioia al nostro Paese”

L'Ucraina non ha mai vinto contro l'Italia — "L'Italia è una squadra fortissima, una squadra top e non è mai stato facile giocare contro di loro. Per domani dobbiamo essere pronti a fiduciosi per conquistare un risultato positivo a San Siro".

Vi giocate il secondo posto contro l'Italia. Su cosa farete leva per battere l'Italia? — "Credo che giocare qui per noi è importante, sappiamo cosa sta succedendo nel nostro paese e giocare a livello internazionale, presentare la squadra a questo livello, per noi è importante. Abbiamo grande rispetto per l'Italia ma noi dobbiamo mostrare la nostra forza, anche se il calcio non è tra le prime cose nel nostro paese. Però contro l'Inghilerra abbiamo mostrato grande carattere ed è stato molto apprezzato".

(Fonte: TMW)

