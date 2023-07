TS / Rebus Lukaku: non risponde all’Inter, pronti 11 milioni dalla Juve. Vlahovic-PSG…

A quel punto è emerso che un contatto tra la Juventus e il club londinese c’è stato e l’offerta sarebbe sostanzialmente simile a quella dell’Inter.

“Per il giocatore ci sarebbero in palio 11 milioni a stagione grazie al decreto crescita che significherebbero lo stesso esborso sostanzialmente che la Juventus in questo momento sta sostenendo per pagare i 7 milioni netti a Vlahovic” spiega Tuttosport.

Per il via libera, però, la Juve deve vendere il serbo, sul quale c’è l’interesse del PSG: “Al momento coi parigini non si tratta, ma si parla. Il Paris Saint-Germain non ha fretta, ma tiene d’occhio con attenzione il centravanti e non lo fa certo di nascosto, anzi: i rapporti con la Juventus sono solidi e frequenti e la situazione del centravanti è uno degli argomenti delle conversazioni sulla linea Torino-Parigi”.

Conversazioni per capire quanto ci vorrà a trasformare i colloqui in una trattativa con fumata bianca in caso di necessità. Tuttosport, però, non esclude la possibilità che il caso Lukaku rientri nel weekend.

“Un intrigo vero e proprio che magari tra oggi e domani potrebbe vedere la fumata bianca in casa nerazzurra ma certo è che in questo momento è davvero un rebus il comportamento di ieri pomeriggio avuto dal centravanti e dal suo agente”.