Fiorentina-Inter, record di incassi per la Coppa Italia: il 10% all’Emilia Romagna

La finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter si è rivelata un successo anche dal punto di vista comerciale, fra record di incassi nella storia della competizione e tantissimo pubblico, allo stadio come a casa. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina-Inter è stata vista all'Olimpico da 68.500 spettatori circa, per un incasso di circa 5,5 milioni (somma di ricavi da ticketing e commerciale). L'a.d. della Lega De Siervo lo aveva annunciato: «Lo stadio sarà sold out e sarà battuto il record di incassi della finale dell'anno scorso». Un anno fa Inter-Juventus era stata vista da 67.944 spettatori, per un incasso da 5,15 milioni di euro. La partita ieri è stata vista in 165 nazioni grazie a 38 telecamere".