Inter-Juventus da record su Sky: quasi 3 mln di spettatori medi, superata Milan-Juve

Record stagionale di ascolti su Sky per Inter-Juventus. Ieri sera il big match della 18/a giornata di Serie A, in diretta esclusiva dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, è stato visto da 2 milioni 902 mila spettatori medi, con il 10,5% di share e 4 milioni 246 mila spettatori unici, facendo registrare il miglior risultato stagionale sia in termini di audience media che di share.

Superato così il precedente record di Milan-Juventus del 6 gennaio scorso (2 milioni 720 mila spettatori medi complessivi, con il 9,9% di share e 3 milioni 899 mila spettatori unici).

(Fonte: ANSA)