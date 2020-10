Inter, Conte recupera i pezzi: Radu e Gagliardini a disposizione per la gara col Parma

Poche ore al fischio d’inizio di Inter-Parma, gara in cui i nerazzurri hanno bisogno di tornare alla vittoria dopo il pareggio in Champions League con lo Shakhtar Donetsk. Può sorridere Antonio Conte che, appresa la notizia della negatività di Milan Skriniar dopo il tampone, recupera anche altri pezzi: figurano infatti tra i convocati per la gara con il Parma anche Ionut Radu e Roberto Gagliardini, le cui magliette sono in spogliatoio, come mostra l’Inter sui propri canali social.