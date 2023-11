Regina Baresi: “Inter Women all’Arena? Bella, ma meglio se c’è tanta gente”

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni de Il Giorno, Regina Baresi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così della possibilità di vedere giocare le nerazzurre all'Arena Breda: "Già il Breda di Sesto San Giovanni, dove hanno giocato finora le ragazze, è un bello stadio con un bel campo. L’Arena però è un simbolo di Milano, fa piacere, ma non sarà bello vederla con gli spazi vuoti. Per le ragazze è un bell’ambiente, ma è molto grande e dispersiva. Io ci ho giocato anni fa contro il Milan, quando ancora non eravamo eravamo affiliate all’Inter maschile. Ci fosse più gente a vedere le gare sarebbe meglio".