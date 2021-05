Libero – Inter, scudetto quasi aritmetico ma il regno della Juve è già finito

La vittoria di Crotone avvicina l'Inter al titolo tanto atteso: già in giornata potrebbe esserci l'ufficialità e l'aritmetica

"Manca solo la matematica, ma ormai l’Inter può tranquillamente affermare di essere campione d’Italia: il regno della Juventus, durato per nove lunghi anni, è praticamente finito". Apre così l'articolo di Libero in merito alla vittoria dell'Inter a Crotone che avvicina i nerazzurri al Tricolore. Per l'ufficialità potrebbe bastare attendere poche ore, in caso di non successo dell'Atalanta contro il Sassuolo nel pomeriggio, altrimenti basterà vincere sabato prossimo contro la Sampdoria per festeggiare in campo.