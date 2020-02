Inter, Brehme: “Conte come il Trap. Scudetto dei record e Coppa Uefa: che casino fecero i tifosi!”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, l’ex terzino nerazzurro Andreas Brehme ha parlato così del momento della squadra di Antonio Conte dopo la sconfitta con la Lazio: “Mi piace tanto Milano, ho ancora tanti amici ed ex compagni con cui mangio assieme. Sono stato per la prima volta in sede, è bellissima. A Milano mi trovo sempre bene, mi piacciono i tifosi e tutta la gente qui: anche quando abbiamo vinto lo Scudetto dei record e la Coppa Uefa c’è sempre stato un grande casino. L’Inter ora gioca bene, peccato aver pareggiato in casa con l’Atalanta o con il Cagliari: quattro punti persi. Poi la sconfitta con la Lazio, peccato. Ma il campionato non è finito: ho visto tutte le partite, l’Inter gioca molto bene. Conte come Trapattoni? E’ sempre in piedi e gesticola come il Trap, sono due persone importanti. Young? E’ un grande giocatore, sono contento che ci sia un terzino così forte e veloce. La Sampdoria? L’Inter ha bisogno dei tre punti, però anche la Samp ne ha bisogno: vince sicuramente la mia squadra, l’Inter”.