Repice: “Scudetto, Inter squadra fortissima. E ha anche questo vantaggio”

Intervistato da Calcionews24, Francesco Repice ha parlato anche della lotta scudetto. Il giornalista definisce l'Inter una "squadra fortissima". "Si si me le aspettavo le milanesi così. Insomma, magari non mi aspettavo un Milan così subito competitivo, visto che è cambiato tanto. Cambiato sia sul campo che dentro nella dirigenza. Una volta andati via Maldini e Massara intendo…stiamo parlando di due pezzi da 90".

"Sono state fatte delle scelte ed evidentemente sono state delle scelte che hanno premiato dal punto di vista tecnico. Questo non toglie che Maldini e Massara abbiano portato al Milan uno scudetto, quindi non certo un ciclo fallimentare il loro. Però ecco, non possiamo sicuramente giudicare fallimentare nemmeno questo nuovo corso che si è presentato al Milan, anzi. Dell’Inter me lo aspettavo invece perché è una squadra fortissima. Per giunta con una continuità dal punto di vista tecnico, mi riferisco alla panchina, che è sempre un vantaggio".