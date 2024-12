Sulla Juventus di Motta

"Secondo me è un ottimo lavoro. Perché è sbagliato il presupposto, che deve lottare per lo Scudetto. Dove sta scritto? Le parole chiave sono equilibrio e continuità, l'unica eccezione è Conte. Alla Juve cambiano giocatori, dirigenti, allenatori, si pretende che si arrivi subito allo Scudetto? Ha avuto due infortuni gravi in difesa, quelli di Bremer e Cabal, due mazzate terribili che ti costringono ad andare sul mercato a gennaio. Io credo che la Juve sta dove deve stare, niente di più. Non ho mai pensato che dovesse lottare subito per lo Scudetto".