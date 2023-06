Repice: “La Roma ha bisogno di un condottiero. Nessuno meglio di Mourinho”

Il noto radiocronista Francesco Repice a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Siviglia-Roma e il post: "L'aggressione all'arbitro va condannata sempre e comunque, a prescindere dai torti. La rabbia si sfoga con l'indifferenza. Per quanto riguarda la partita ha lasciato la sensazione che non ci possa essere un condottiero migliore di Mourinho. Un altro sarebbe finito nella parte destra della colonna del campionato e non sarebbe arrivato lì in Europa. La Roma non ha bisogno di un allenatore, ma di un condottiero.

E' sempre stato così, con Liedholm, con Capello. E se fossi in Friedkin gli darei direttamente le chiavi di Trigoria. Dice che è stufo di fare tutto, ma per me deve fare tutto questo, la Roma è sua. I paletti del FFP? In Inghilterra c'è chi ha 115 procedure d'infrazione e non succede nulla. La Juventus è stata crocifissa e probabilmente non parteciperà alle coppe, dobbiamo ricordare che ci sono club come il Manchester City che hanno 115 procedure d'infrazione e non esce nulla. Servirebbero alla Roma qualche uomo di calcio.