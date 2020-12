Repubblica – Inter, Conte ha detto una cosa non vera. E proprio ieri ha dimostrato che…

Antonio Conte, nel corso delle ultime conferenze post partita, ha sottolineato come molti avversari siano spinti a cambiare il loro sistema di gioco e il loro atteggiamento per affrontare l’Inter. Una tesi che non trova d’accordo Repubblica, che scrive:

“Conte ha fatto più volte notare che contro l’Inter le squadre si snaturano. Non è vero. Si adeguano le avversarie meno dotate. Milan e Real hanno vinto contro i nerazzurri facendo il loro gioco. La Lazio non ha rinunciato alle proprie idee. E il proprio gioco l’ha fatto anche il Napoli. Ad adeguarsi è stato l’ex ct, che sull’1-0, in 11 contro 10, ha tolto Lautaro, inserito Hakimi e girato la squadra in un 5-4-1. La prudenza ha portato l’Inter a vincere il suo primo scontro diretto in stagione“.

(Fonte: Repubblica)