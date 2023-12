Repubblica – Decreto crescita, gli affari in salita della Serie A. Per l’Inter…

"Il Milan in estate ha portato in Italia Loftus- Cheek, Chukwueze, Pulisic, Okafor, Musah e Reijnders, con un risparmio complessivo sulle imposte di oltre 5,5 milioni. Un risparmio simile lo ha avuto l’Inter, che ha beneficiato della norma per Bisseck, Klaassen, Pavard, Sommer e Thuram. La Juventus ha acquistato all’estero Weah, per cui a fronte di 2 milioni di stipendio netto paga un lordo di 2,6 che senza il decreto crescita sarebbero 3,7".

"Senza proroga, il mercato di gennaio si preannuncia gramo. Per l’Inter che progetta di sostituire Cuadrado con il canadese Buchanan del Bruges, per la Juve che guarda all’estero dovendo rimpiazzare Fagioli e Pogba, per il Milan in cerca di una punta, per la Roma che vuole Chalobah o il Napoli che segue Højbjerg del Tottenham. Probabilmente, a parità di condizioni, i club si rivolgeranno al mercato interno, ecco perché l’Assocalciatori da settimane spinge per l’abolizione dei benefici: «Finalmente italiani e stranieri competono sullo stesso piano», dice il presidente Umberto Calcagno".

(Repubblica)

