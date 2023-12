Sono Bisseck e Arnautovic i migliori in campo di Genoa-Inter secondo Repubblica . Il quotidiano premia i due giocatori con 6,5. "Tatticamente sempre più educato", il giudizio sul difensore. "Una bella palla per Mkhitaryan. Gli riescono più gli assist che i gol", per l'austriaco.

6 per Simone Inzaghi: "Come per Napoli e Juve, Marassi è inespugnabile". 5 per Sommer: "Sul colpo di testa di Dragusin smanaccia ma non para". 5 anche per Thuram: "Senza Lautaro è Robin senza Batman".