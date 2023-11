Repubblica / Inter-Nazionale, Barella leader e Dimarco al top. Acerbi e Frattesi…

Nelle pagelle, bene Acerbi ("Sempre un piede avanti all’avversario. Una spizzata, in particolare, è lo scatto del salvavita") e Barella ("Uno dei pochi a non dimenticare mai che il calcio è fatto di due fasi. Succhia da sé stesso energie che fatichi a capire da dove vengano"), entrambi da 6,5.

Frattesi prende 6 ("Trasforma un’occasione monumentale in un souvenir per Trubin, quasi a scusarsi con gli ucraini per i due graffi di San Siro"), mentre il migliore azzurro dell’Inter è Dimarco con un 7: “Si può essere fantasisti anche partendo dalla periferia: del campo e della vita. Il tacco per Chiesa una piccola opera d’arte”.