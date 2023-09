Repubblica – Inter, non è tempo di preoccuparsi eccessivamente. A condannare la squadra…

Stanca e con poche idee. L'Inter scivola per la prima volta in campionato contro la sua bestia nera, il Sassuolo. La squadra di Inzaghi ha mostrato segni di stanchezza nei suoi uomini chiave, ma non c'è tempo per rifiatare, sabato i nerazzurri scenderanno in campo contro la Salernitana. "L’impressione è che a condannare la squadra d’Inzaghi, più di tutto, sia stata la stanchezza. Le crepe che si erano già viste in Champions contro la Real Sociedad, e di nuovo intraviste a Empoli, si sono aperte, segno che giocare ogni tre giorni non è banale per nessuno", sottolinea Repubblica.