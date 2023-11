Repubblica – Inter, un punto che dà morale. All’intervallo Inzaghi ha riunito…

"All’intervallo Inzaghi ha riunito i giocatori e ha chiesto quella reazione di carattere che poi in campo ha ottenuto. In una sorta di negativo fotografico di quanto visto fin lì, a brillare siano stati proprio i giocatori che nel primo tempo si erano distinti in negativo. Arnautovic, un fantasma per un tempo, ha buttato in porta un pallone calciato da corner, con sponda di Bisseck, autore di un primo tempo da incubo. Il raddoppio lo ha segnato Frattesi su assist di Acerbi, anche lui fuori fase nel primo tempo. La terza rete Sanchez su rigore, procurato da Thuram appena entrato. E nel finale la traversa ha negato a Barella il 4-3. All’Inter resta quindi un punto che dà morale, porta in cassa 930 mila euro di premi Uefa, ma non sposta gli equilibri in vetta al girone".