Il difensore non vuole passare per bugiardo e starebbe valutando l’ipotesi di una denuncia penale contro Acerbi: lo spiega Repubblica

La sentenza del Giudice Sportivo sulla questione Acerbi-Juan Jesus sta facendo molto discutere e la questione potrebbe non essere finita qui. Lo spiega oggi Repubblica: "Il difensore non vuole passare per bugiardo e starebbe valutando l’ipotesi di una denuncia penale contro Acerbi. A sua difesa si è mosso (con l’hashtag #iostoconjj) pure il Napoli, con un duro comunicato. «Il signor Acerbi non è stato sanzionato. A questo punto il colpevole dovrebbe, per la “ giustizia” sportiva, essere Juan Jesus. Non è ragionevole pensare che abbia capito male".