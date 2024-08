"Partire forte, per fare riserva di punti e prendersi un vantaggio sulle rivali ancora in rodaggio, fra nuovi allenatori e rose rivoluzionate. Questa la missione della rodatissima Inter , che è riuscita a tenere alla Pinetina i principali protagonisti del ventesimo scudetto, a partire dal tecnico Simone Inzaghi, interista per contratto fino al 2026". Apre così l'articolo di Repubblica in merito all'inizio della stagione dell'Inter, impegnata quest'oggi a Marassi contro il Genoa.

"Dopo il Genoa in trasferta, e prima della pausa per le nazionali, l’Inter incontrerà il Lecce e l’Atalanta a San Siro. Alla ripresa affronterà il Monza al Brianteo, e alla quinta giornata il Milan, in uno stadio Meazza nerazzurro per tre quarti. Arrivare al derby senza avere lasciato troppi punti per strada significherebbe mettere fieno in cascina per quando, a metà settembre, ci sarà da giocare anche il mini-campionato della nuova Champions League", aggiunge il quotidiano.